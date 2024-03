Cagliari, 20 mar. (LaPresse) – “Voglio ringraziare ognuno di voi per la fiducia che avete riposto in me e nel progetto della coalizione di centro-sinistra che rappresento. Voglio estendere il mio ringraziamento anche a coloro che, nei tribunali e in corte d’appello, hanno svolto in queste settimane un lavoro così importante per la nostra isola e per tutti noi. Siamo al servizio di tutte le sarde e di tutti i sardi che chiedono risposte ai tanti problemi che li affliggono. Avrete da parte nostra l’impegno e la dedizione indispensabili per rendere la Sardegna un posto migliore in cui vivere”. Così la neopresidente della regione, Alessandra Todde.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata