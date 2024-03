Roma, 20 mar. (LaPresse) – “Alla luce di una serie di polemiche strumentali sorte a seguito della Memoria della Corte dei conti dello scorso 18 marzo, sono costretto mio malgrado a intervenire nel dibattito pubblico per evidenziare, in via preliminare, che l’adozione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, è il risultato di un importante lavoro svolto con tutte le amministrazioni, che si è concluso con la bollinatura del decreto da parte della Ragioneria Generale dello Stato”. E’ quanto dichiara in una nota il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto.

