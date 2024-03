Gedda (Arabia Saudita), 20 mar. (LaPresse/AP) – Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, farà tappa in Israele questo venerdì nell’ambito del suo tour in Medioriente che lo vedrà impegnato in Arabia Saudita ed Egitto. A darne conferma, dopo i rumors delle ultime ore, è il portavoce dello stesso segretario di Stato, Matthew Miller, in una nota in cui si specifica che Blinken sarà a Tel Aviv venerdì dopo i colloqui in programma con i leader arabi e i ministri degli Esteri a Gedda e al Cairo. “In Israele, il Segretario Blinken discuterà con la leadership del governo israeliano i negoziati in corso per garantire il rilascio di tutti gli ostaggi”, ha dichiarato Miller. “Discuterà della necessità di garantire la sconfitta di Hamas, anche a Rafah, in modo da proteggere la popolazione civile, non ostacolare la fornitura di assistenza umanitaria e favorire la sicurezza generale di Israele”, ha concluso il portavoce.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata