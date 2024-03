Milano, 20 mar. (LaPresse) – “Mentre ci prepariamo a entrare a Rafah, cosa che richiederà un po’ di tempo, continuiamo a operare con tutte le nostre forze a Khan Younis e nei territori centrali per l’eliminazione e la cattura di alti funzionari di Hamas, come abbiamo appena fatto nell’ospedale di Al-Shifa, eliminando al contempo centinaia di terroristi”. Così in un videomessaggio ai cittadini israeliani il premier Benjamin Netanyahu, sottolineando che il piano operativo è stato già approvato mentre presto verrà deciso il “piano di evacuazione della popolazione civile dalla zona di guerra”. “Come vi ho promesso più volte siamo determinati a raggiungere la vittoria assoluta, e la raggiungeremo”, ha concluso Netanyahu, come riporta il Times of Israel.

