Milano, 20 mar. (LaPresse) – La risposta di Israele alle proposte avanzate da Hamas per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza è stata “negativa”. Lo dichiara il rappresentante di Hamas in Libano, Osama Hamdan, in una conferenza stampa, come riporta Ynet. Hamdan ha anche affermato che la risposta “non tiene conto delle necessità del nostro popolo”. Secondo il rappresentante dei miliziani, “Netanyahu, il suo governo del terrore e coloro che lo sostengono sono responsabili della rottura dell’accordo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata