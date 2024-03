Milano, 20 mar. (LaPresse) – Annullato il concerto di Pupo in programma il prossimo 26 aprile a Siauliai, in Lituania. “L’organizzatore e l’Arena Siauliai condividono la stessa posizione: escludere gli attori filo-russi e filo-Cremlino”, si legge sul sito bilietai.it dove sono in vendita i biglietti per l’evento, che prevede l’esibizione di tre band. Pupo sarà sostituito dal gruppo svedese “Secret Service”. Confermati il gruppo austriaco Joy e il cantante italiano Gazebo. “Sono qui senza alcuna intenzione politica. Nel mio concerto voglio trasmettere il messaggio che la pace tornerà nel mondo”, aveva affermato Pupo in una conferenza stampa da Mosca alla vigilia del concerto del 15 marzo al Cremlino.

