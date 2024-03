Milano, 20 mar. (LaPresse) – “I vescovi hanno concordato con il presidente sulla necessità di incrementare le cure palliative, regolamentate da un’ottima legge che però non trova ancora la sua piena attuazione, tanto che vi accede meno della metà degli ammalati. Nonostante esse assicurino dignità, supportino il paziente e i familiari nella malattia, la loro applicazione resta in larga parte disattesa. Dinanzi ad una certa deriva eutanasica e alla fuga in avanti di alcune Regioni desiderose di colmare un vuoto legislativo in tema di fine vita, è fondamentale ribadire – è stato detto – che la vita è sacra, sempre e in qualunque condizione, e che su di essa non si può giocare a ribasso”. È quanto scrive la Cei nel comunicato finale della sessione primaverile del Consiglio Episcopale Permanente, che si è svolta a Roma dal 18 al 20 marzo.

