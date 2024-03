Roma, 20 mar. (LaPresse) – “Capisco l’amarezza del sindaco di Bari. Il nostro governo da quando si è insediato ha già sciolto 15 comuni, qui stiamo parlando solo di commissione d’accesso. Abbiamo sciolto 15 comuni in prevalenza a guida di centrodestra. Questo governo ha dichiarato guerra alle mafie non agli amministratori locali”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in una intervista al Tg1, commentando le parole del sindaco di Bari, Antonio De Caro, che a proposito dell’invio da Roma di una commissione di accesso agli atti del Comune del capoluogo pugliese aveva definito la decisione del governo “un atto di guerra contro la città”.

