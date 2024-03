Milano, 19 mar. (LaPresse) – “L’attuale leadership della Francia non si cura della morte dei francesi comuni e delle preoccupazioni dei generali. Secondo le informazioni ricevute dal servizio segreto straniero russo, si sta già preparando un contingente da inviare in Ucraina. Nella fase iniziale, ammonterà a circa 2.000 persone”. È quanto afferma il direttore dei servizi segreti esteri (SVR) russi, Sergei Naryshkin. Lo riporta l’agenzia Tass. Secondo il direttore dell’Svr, i militari francesi temono che un’unità così importante non possa essere trasferita discretamente in Ucraina e stazionarvi. “Così diventerà un obiettivo legittimo e prioritario per gli attacchi delle forze armate russe”, ha spiegato Naryshkin, “e questo significa che la attende il destino di tutti i francesi che sono venuti sul territorio del mondo russo con una spada”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata