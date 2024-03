Milano, 19 mar. (LaPresse) – Bassem Naim, membro dell’ufficio politico del movimento palestinese Hamas, si è congratulato con Vladimir Putin per la vittoria alle elezioni presidenziali. “La rielezione del Presidente Putin significa molto per la questione palestinese”, ha detto Naim a Ria Novosti, “il Presidente Putin è noto per la sua posizione incrollabile a sostegno della questione palestinese e del diritto del popolo palestinese a resistere all’occupazione”. “La vittoria del Presidente Putin è nell’interesse strategico dei palestinesi e della regione nel suo complesso”, ha concluso il membro dell’ufficio politico di Hamas.

