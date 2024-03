Milano, 19 mar. (LaPresse) – Le recenti elezioni in Russia “possono essere descritte solo come antidemocratiche”. Lo dichiara il segretario di Stato americano, Antony Blinken, in un comunicato in cui analizza le presidenziali che hanno portato al sesto mandato di Vladimir Putin. “Le recenti elezioni presidenziali in Russia si sono svolte in un contesto di intensa repressione delle voci indipendenti e di carcerazione, morte o esilio di quasi tutta la vera opposizione politica. Il Cremlino ha sistematicamente emarginato i gruppi che sostengono i processi democratici e lo Stato di diritto, compresi gli osservatori elettorali”, afferma Blinken. “Le autorità russe hanno anche negato la registrazione alle presidenziali di candidati contrari alla guerra con falsi pretesti tecnici e non hanno invitato l’Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, o qualsiasi altra organizzazione internazionale credibile, a osservare le votazioni”, ha continuato il rappresentante americano secondo cui “questi passi illustrano la misura in cui il Cremlino ha negato ai suoi cittadini un processo democratico trasparente e significativo”.

