Milano, 19 mar. (LaPresse) – Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, partirà domani per il Medioriente per il sesto viaggio nella regione dall’inizio del conflitto tra Hamas e Israele. Lo scrive il Washington Post secondo cui Blinken incontrerà i leader arabi tra cui il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e il presidente egiziano Abdel Fatah El-Sisi, facendo tappa in Arabia Saudita ed Egitto ma, forse, potrebbe per la prima volta non fare tappa in Israele. Una scelta che certificherebbe la crescente tensione tra Washington e Tel Aviv.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata