Milano, 19 mar. (LaPresse) – “Siamo in disaccordo con gli americani sulla necessità di entrare a Rafah”. È quanto afferma il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu alla Commissione Affari Esteri e Difesa. “Non vediamo un modo per eliminare militarmente Hamas senza distruggere i battaglioni rimasti”, ha aggiunto Netanyahu, come riporta il Times of Israel, “siamo determinati a farlo”. “Nella nostra conversazione ho chiarito al presidente degli Stati Uniti(Joe Biden, ndr), nel modo più chiaro, che siamo determinati a completare l’eliminazione di questi battaglioni a Rafah”, ha continuato e “non c’è modo di farlo, se non andando via terra”.

