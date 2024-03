Roma, 19 mar. (LaPresse) – “Denunciamo il fatto che bisogna fare di più, risvegliare le coscienze, considerare inaccettabili queste tragedie, che non sono incidenti ma omicidi”. Così il segretario Uil Pierpaolo Bombardieri parlando a piazza del Popolo a Roma dove ha portato 1.040 bare per richiamare l’attenzione sulle morti sul lavoro. “Bisogna che la politica faccia di più”, insiste, “oggi nella giornata del Papà noi vogliamo ricordare che tanti genitori, tante mamme e tanti padri non sono tornati a casa dal lavoro. Serve risvegliare le coscienze – aggiunge – chiediamo misure più forti e concrete, che oggi chi viola le norme non possa lavorare, che nei subappalti a cascata siano applicate le norme che vigono per gli appalti pubblici. Su tante cose il governo può essere più incisivo”.

