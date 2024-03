Roma, 18 mar. (LaPresse) – “E’ un momento positivo, questi dati non li vedevamo da moltissimo. C’è anche un tema di rendimento dei titoli, lo abbiamo visto con l’ultima emissione record di 18 miliardi. Insomma, sta andando bene”. Lo ha spiegato a LaPresse Azzurra Rinaldi, economista e docente di economia politica a Unitelma Sapienza di Roma, parlando del valori dello spread registrati dal governo Meloni e valutati anche in una recente intervista della premier al Financial Times. Ma c’è un grande assente nel dibattito che è sorto attorno a questo tema: “In tutti questi ragionamenti manca la crescita del Pil, che è l’altra parte del rapporto debito/pil di cui tanto parliamo. Vedo davvero pochi ragionamenti su questo punto”, chiosa l’economista.

