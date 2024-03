Roma, 18 mar. (LaPresse) – Il presidente cinese, Xi Jinping, si è congratulato con Vladimir Putin per la vittoria alle elezioni presidenziali russe. Lo riporta l’emittente statale cinese Cctv, citata dalla Tass. In precedenza il ministero degli Esteri cinese, aveva fatto i complimenti a Putin per la sua rielezione come leader del Cremlino. “Cina e Russia sono reciprocamente i maggiori vicini e partner strategici di coordinamento per una nuova era. Crediamo profondamente che con la guida strategica del presidente Xi Jinping e del presidente Putin, le relazioni Cina-Russia continueranno ad andare avanti”, aveva commentato il portavoce del ministero cinese Lin Jian.

