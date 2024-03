Roma, 18 mar. (LaPresse) – Il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, si è congratulato con Vladimir Putin per la netta affermazione nelle elezioni presidenziali russe. Lo riporta Ria Novosti citando l’ambasciata iraniana in Russia. In precedenza la Cina, con una nota del ministero degli Esteri, aveva fatto i complimenti a Putin per la sua rielezione come leader del Cremlino.

