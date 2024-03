Roma, 18 mar. (LaPresse) – Con una nota il ministero francese degli Esteri “prende atto” della vittoria di Vladimir Putin alle elezioni presidenziali russe ma, nello stesso tempo, afferma che “ancora una volta non sono state soddisfatte le condizioni per un’elezione libera, pluralista e democratica”. Lo riporta Bfmtv. Il Quai d’Orsay, elogia, invece, “il coraggio di numerosi cittadini russi che hanno manifestato pacificamente la loro opposizione a questo attacco ai loro diritti politici fondamentali”. Il ministero francese ricorda che il princiapale avversario di Putin, Alexei Navalny, “è morto poche settimane prima di queste elezioni, in particolare in seguito all’inasprimento delle sue condizioni di detenzione da parte delle autorità russe”. Nello stesso tempo, aggiunge il Quai d’Orsay, “i candidati contrari alla continuazione della guerra in Ucraina non hanno potuto partecipare alle elezioni, riducendone notevolmente il carattere pluralistico”.

