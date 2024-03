Roma, 18 mar. (LaPresse) – I negoziati a Doha, dove arriverà una delegazione israeliana guidata dal capo del Mossad David Barnea, vedranno il coinvolgimento del leader dell’ufficio politico di Hamas, Yahya Sinwar. Lo riferisce Ynet citando un funzionario israeliano che ha familiarità col dossier legato alle trattative. La fonte invita alla calma sulle tempistiche di un possibile accordo su una tregua nella Striscia di Gaza in cambio del rilascio degli ostaggi, parlando di un processo “lungo e complesso”. Per la prima volta, spiega, “ci saranno trattative individuali”. In questo momento, sottolinea, “c’è una Hamas ‘esterna’ che si trova in Qatar e una ‘interna’ che è nei tunnel e ci vogliono tra le 24 e le 36 ore per trasmettere ogni messaggio”. Questi negoziati, aggiunge, “non saranno con l’Hamas esterna, che non ha poteri né capacità di prendere decisioni, ma solo con Sinwar, che si trova nei tunnel. Ciò rende il processo molto difficile. Non è una negoziazione che può essere condotta dai mediatori e bisogna abbassare le aspettative di poter arrivare a un accordo veloce”.

