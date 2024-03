Roma, 18 mar. (LaPresse) – Le forze israeliane di difesa (Idf) affermano di aver preso il controllo dell’ospedale al-Shifa di Gaza City, e di aver esortato i membri di Hamas all’interno della struttura a uscire fuori e ad arrendersi. Lo riporta The Times of Israel. L’Idf aveva comunicato in precedenza di aver arrestato 80 persone durante l’operazione nel nosocomio e alcune di queste sarebbero state identificate come esponenti di Hamas. Diversi miliziani di Hamas, spiegano le forze israeliane, sono stati feriti o uccisi durante l’operazione, mentre un soldato israeliano è rimasto leggeremente ferito. L’Idf precisa inoltre che non ci sono informazioni su possibili ostaggi presenti nell’area.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata