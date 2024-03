Washington (Usa), 18 mar. (LaPresse) – Nel corso della telefonata con Benjamin Netanyahu, Joe Biden ha chiesto al premier israeliano di inviare un “team” di funzionari a Washington per ascoltare le “preoccupazioni” statunitensi riguardo a un’operazione militare a Rafah. Lo ha detto il consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan, riferendo che il premier israeliano ha accettato la richiesta del presidente Usa. Un’operazione militare a Rafah senza un piano adeguato per la protezione dei civili “sarebbe un errore”, ha ribadito Sullivan.

