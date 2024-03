Roma 18 mar. (LaPresse) – Assolvere l’ex presidente della Camera, Gianfranco Fini, dalle accuse per la compravendita della casa a Montecarlo. E’ stata la richiesta in aula, dell’Avvocatura dello Stato, che come parte civile si è, invece, associata alle richieste di condanna sollecitate dalla Procura per Elisabetta Tulliani, del fratello Giancarlo e del padre Sergio. La sentenza è prevista per il 18 aprile giorno in cui le difese degli imputati potrebbero replicare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata