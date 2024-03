Torino, 16 mar. (LaPresse) – Il Torino torna alla vittoria. I granata di Juric hanno espugnato il campo dell’Udinese 2-0 e non perdono le speranze di agganciare l’Europa. A decidere la sfida del Bluenergy Stadium una rete per tempo. E’ Zapata a sbloccare di testa il risultato al 10′, su traversone di Vojvoda. Nella ripresa, il raddoppio firmato da Vlasic (53′), su assist del colombiano. Proprio Vlasic aveva colpito un palo dopo pochi minuti. Toro che sale in classifica a 41 punti, i friulani restano fermi a 27.

