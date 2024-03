Milano, 15 mar. (LaPresse) – “Credo che la Nato non debba entrare in Ucraina” e “mi auguro che non accada” che un Paese mandi lì le proprie truppe in autonomia. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervistato da Bruno Vespa al salone LetExpo di Verona. “Sarebbe un errore entrare in Ucraina”, ha aggiunto, “entrare noi e fare guerra alla Russia significa rischiare la Terza guerra mondiale”.

