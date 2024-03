Milano, 15 mar. (LaPresse) – Umberto Tozzi a Sferisterio Live dà l’addio alla scena live con ‘L’ultima notte rosa the final tour’. Il concerto in arena il 28 agosto. Per il settimo appuntamento della stagione 2024, Sferisterio Live annuncia il concerto di Umberto Tozzi che sarà sul palcoscenico dell’arena il 28 agosto.

