Milano, 15 mar. (LaPresse) – “Si sono fatte un po’ troppo presto aspettative di riduzione dei prezzi. Quando diciamo che l’inflazione rallenta in realtà rallenta l’aumento dei prezzi, c’è sempre e comunque un aumento. Non vuol dire che i prezzi stanno diminuendo, ma aumentando un poco meno, rallentano l’accelerazione ma non si fermano. È un equivoco che bisogna chiarire”. Lo spiega a LaPresse Giuseppe Chirichiello, professore ordinario di Economia Politica all’Università Sapienza di Roma, commentando i dati definitivi sull’inflazione di febbraio. “Per quello che riguarda le prospettive dell’inflazione, personalmente vedo un rallentamento ma verso settembre, perché la tecnica per combattere l’inflazione a livello aggregato è l’uso del tasso di interesse da parte della banca centrale. Quindi le critiche che vengono fatte sulla banca centrale che non riduce i tassi, o che sta rovinando famiglie e imprese, non sono centrate perché non esiste a livello scientifico altro modo per frenare non tanto l’inflazione di oggi, quanto le aspettative dell’inflazione futura”, aggiunge il professore. C’è poi una questione legata all’inflazione percepita: “Soprattutto i prezzi del carrello della spesa hanno difficoltà a rallentare la loro crescita. In questo momento le persone accusano ancora le difficoltà degli aumenti dei mutui, della benzina e non vedono il lievissimo rallentamento che c’è stato. Poi ci sono le difficoltà del settore agricolo, che incide sui prodotti alimentari. Messi insieme tutti questi elementi il quadro è abbastanza incerto, e le aspettative verso il ribasso ancora non maturano bene”, conclude.

