Milano, 14 mar. (LaPresse) – Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha parlato dell’ipotesi di invio di truppe transalpine in Ucraina? “Io la escludo, perché noi vogliamo la pace. Non vogliamo fare la guerra con la Russia, l’abbiamo sempre detto. Noi non ci pensiamo per niente a mandare truppe italiane a combattere contro l’esercito russo. Noi vogliamo la pace rispettando il diritto internazionale. Noi aiutiamo l’Ucraina a difendersi, che è molto diverso dal fare la guerra alla Russia”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a ‘Prima di domani’ su Retequattro.

