Milano, 14 mar. (LaPresse) – “Si è concordato sull’urgenza di raggiungere un accordo sulla pausa umanitaria e sulla liberazione degli ostaggi. Ho ringraziato il Qatar per i suoi sforzi”. Lo ha scritto su X il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, in merito a un colloquio con l’emiro Tamim bin Hamad Al Thani “L’Unione europea continuerà a insistere per aumentare urgentemente gli aiuti umanitari, la protezione di tutti i civili e il rispetto del diritto umanitario internazionale – ha affermato – Dobbiamo prevenire ulteriori ricadute a livello regionale. L’unica soluzione è quella dei due Stati”.

