Washington (Usa), 13 mar. (LaPresse) – “Questo processo è stato condotto in segreto e il disegno di legge è stato portato avanti per un’unica ragione: bannare TikTok. Ci auspichiamo che il Senato consideri i fatti, ascolti i propri elettori e comprenda l’impatto sull’economia, sulle 7 milioni di piccole imprese e sui 170 milioni di americani che utilizzano la nostra piattaforma”. Così un portavoce di TikTok, in una dichiarazione inviata a LaPresse, commenta il voto della Camera dei rappresentanti Usa.

