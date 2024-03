Milano, 13 mar. (LaPresse) – “Credo che Papa Francesco abbia fatto il Papa, cioè abbia dato un messaggio di pace. A volte poi parlando in italiano, lui che è di madrelingua spagnola, può usare frasi anche idiomatiche che possono essere leggermente differenti, ma poi è stato ben chiarito che il Papa vuole la pace. Non si è certamente schierato dalla parte della Russia. Lo ha ribadito nei giorni scorsi il cardinale Parolin”. Così il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, parlando a Coffee Break su La7, rispondendo a una domanda sulle parole di Papa Francesco relative all’Ucraina. “Io ho interpretato il suo come un messaggio di chi vuole battersi per la pace ed è giusto che il Papa faccia questo, il Papa non è un politico, è una guida spirituale”, ha aggiunto Tajani. E ancora: “Credo che il suo messaggio fosse indirizzato a spingere le parti in causa a lavorare per la pace”.

