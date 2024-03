Roma, 13 mar. (LaPresse) – La Russia invierà truppe e sistemi d’arma al confine con la Finlandia dopo l’adesione di Helsinki alla Nato. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di un’intervista alla tv Russia 1 e a Ria Novosti. Putin ha definito come “assolutamente insensata dal punto di vista della tutela dei propri interessi nazionali” la decisione della Finlandia di aderire all’Alleanza Atlantica. “Tuttavia, spetta a loro decidere – ha aggiunto – Hanno deciso così. Noi non avevamo truppe lì, ora le avranno. Non c’erano sistemi di distruzione lì, ora compariranno”.

