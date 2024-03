Roma, 13 mar. (LaPresse) – Hamas considera non sufficiente il corridoio marittimo per aumentare l’afflusso di aiuti nella Striscia di Gaza, alla luce della drammatica situazione vissuta dalla popolazione dell’enclave. “Il carico della nave non supererà il carico di uno o due camion e richiederà giorni. Non si sa ancora dove attraccherà e come raggiungerà le coste di Gaza, oltre al fatto che sarà soggetto a ispezione da parte dell’esercito di occupazione (l’esercito israeliano, ndr)”, ha affermato Salama Marouf, portavoce del governo di Gaza guidato da Hamas. “Pertanto la rilevanza di questo meccanismo è discutibile, e sarebbe più opportuno che tutti facessero pressione sull’occupazione per consentire l’ingresso di convogli di aiuti via terra e attraverso valichi noti” come Rafah e Kerem Shalom, ha aggiunto.

