Milano, 13 mar. (LaPresse) – “Ci siamo preparati con la massima concentrazione, nessun problema e nessuna preoccupazione. La nostra testa è solo sulla partita di domani”. Così l’allenatore del Milan Stefano Pioli intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita contro lo Slavia Praga in campionato. “Con Furlani avevo un appuntamento già preso da tempo, ieri sera abbiamo parlato di tante cose ma non della situazione societaria. Ho visto però delle persone serene da quel punto di vista”, ha aggiunto il tecnico rossonero. “Dobbiamo ancora conquistare il turno, sarà una partita complicata anche domani sera ma abbiamo le nostre idee e i nostri principi. La serenità deve essere accompagnata da attenzione e determinazione. Abbiamo un piccolo vantaggio ma dobbiamo chiuderla. Sappiamo come interpretare queste partite”, conclude.

