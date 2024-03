Milano, 12 mar. (LaPresse) – A febbraio l’indice ‘core’ dei prezzi al consumo Usa che esclude alimentari ed energia è cresciuto del 3,8% su base annua, in lieve rallentamento rispetto al livello registrato a gennaio (+3,9%). Lo rende noto lo US Bureau of Labor Statistics. L’indice degli alloggi è aumentato del 5,7% nell’ultimo anno, rappresentando circa i due terzi dell’aumento totale su 12 mesi dell’indice di tutti gli articoli, esclusi cibo ed energia. Altri indici con aumenti significativi nell’ultimo anno sono l’assicurazione autoveicoli (+20,6%), le cure mediche (+1,4%), la ricreazione (+2,1%) e la cura della persona (+4,2%).

