Milano, 12 mar. (LaPresse) – A febbraio l’indice dei prezzi al consumo Usa che misura l’andamento dell’inflazione è cresciuto del 3,2% su base annua, in lieve accelerazione rispetto al +3,1% di gennaio. Su base mensile l’aumento è dello 0,4%, dopo l’incremento dello 0,3% a gennaio. Lo rende noto lo US Bureau of Labor Statistics.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata