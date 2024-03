Milano, 12 mar. (LaPresse) – “Nel 2023 sono state oltre 16.000 le segnalazioni di aggressioni ed episodi di violenza fisica e verbale e anche contro la proprietà”. Lo ha detto Orazio Schillaci, ministro della Salute, durante l’evento per la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari in collaborazione con l’Inail per promuovere l’attenzione e l’informazione sulla preoccupante crescita di episodi di violenza nei confronti dei professionisti sanitari e socio-sanitari.

