Trento, 12 mar. (LaPresse) – “La richiesta di rinvio a giudizio non me la spiego. È del tutto insensata. Siamo nello stato privo di principi che si ritiene che se uno compra un quadro deve essere per forza una persona che lo vuole. Nessuno pensa che può essere un dono e lo è stato”. Lo ha detto Vittorio Sgarbi, ex sottosegretario alla Cultura, intervenendo a Trento per la firma dell’accordo relativo al Fondo sviluppo e coesione sociale 2021-2027, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla procura di Roma. “Gli avvocati motiveranno la contraddizione del magistrato secondo cui compravo opere d’arte attraverso la mia fidanzata quando invece il quadro era suo, le era stato regalato”, ha aggiunto Sgarbi.

