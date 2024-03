Milano, 12 mar. (LaPresse) – È stata individuata e rintracciata dai carabinieri di Milano San Cristoforo la donna che lo scorso 1 febbraio aveva lasciato un bimbo appena nato sul pianerottolo di una abitazione in via degli Apuli. Da quanto apprende LaPresse si tratta una adolescente di 17 anni, presa in carico dagli assistenti sociali del Comune di Milano. In due sono state denunciate a piede libero per abbandono di minore: assieme alla 17enne, anche una sua amica, non ancora 20enne, che, stando a quanto accertato, ha avuto parte attiva nell’abbandono del neonato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata