Madrid (Spagna), 12 mar. (LaPresse) – La portavoce ha spiegato che Open Arms ha lavorato per mesi insieme a World Central Kitchen per portare avanti questa operazione. “Abbiamo avuto conversazioni con Israele e con l’ambasciata palestinese per avere tutte le garanzie e tutte le sicurezze che questo corridoio si potesse aprire”, “abbiamo lavorato con tutte le parti ed è stato il Cogat”, ovvero il Coordinatore delle attività governative nei Territori, un’unità del ministero della Difesa israeliano, “che alla fine ha dato luce verde all’operazione e che lavora per garantire la sicurezza”, ha detto Lanuza, spiegando che il corridoio è stato approvato a dicembre da Israele. “Finora nessuno era riuscito a risolvere tutte le sfide tecniche che comporta un’operazione di questo calibro, tenendo conto che a Gaza non c’è un porto, in quanto è stato distrutto e che quindi lo sbarco dovrà avvenire in spiaggia”, “noi e World Central Kitchen abbiamo avviato questa operazione e ce l’abbiamo fatta”, ha aggiunto.

