Roma, 12 mar. (LaPresse) – Israele “porterà a termine il lavoro a Rafah, consentendo alla popolazione civile di uscire dal pericolo”. Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ai delegati dell’American Israel public affairs committee (Aipac), riuniti a Washington. Lo riporta The Times of Israel. Tel Aviv, ha spiegato Netanyahu, “apprezza profondamente il sostegno che abbiamo ricevuto dal presidente Biden e dall’amministrazione, e spero che continui”. Ma, ha avvertito, “Israele vincerà questa guerra, qualunque cosa accada”. Per cui, ha aggiunto, le forze israeliane di difesa (Idf) devono operare a Rafah, altrimenti Hamas “si raggrupperà, riarmerà e riconquisterà Gaza”. Questa, ha sottolineato, “è una minaccia intollerabile per il nostro futuro e non la accetteremo. Distruggeremo Hamas, libereremo i nostri ostaggi e garantiremo che Gaza non costituisca nuovamente una minaccia per Israele”. Rivolgendosi poi agli alleati di Israele, Netanyahu ha affermato: “Non potete dire di sostenere il diritto di Israele a difendersi e poi opporvi a Israele quando esercita tale diritto”.

