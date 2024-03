Roma, 12 mar. (LaPresse) – Nove palestinesi sarebbero stati uccisi mentre decine sarebbero rimasti feriti dagli spari delle forze israeliane mentre una folla attendeva il camion con gli aiuti umanitari in piazza Kuwait, a Gaza City. Lo riporta il Guardian, citando funzionari del ministero della Sanità della Striscia di Gaza. “Bombardare assembramenti di persone affamate è diventata una routine quotidiana praticata dall’occupazione e vista dalla comunità internazionale”, ha detto Ashraf Al-Qidra, portavoce del dicastero. “La fame reclamerà la vita di tutti i residenti nel nord di Gaza. Gli aiuti sono molto scarsi. Il prezzo di un pasto potrebbe significare morte certa. Aiutate la gente del nord. Non lasciatela in preda alla fame, ai bombardamenti e alle malattie”, ha aggiunto. Israele non ha rilasciato alcun commento al riguardo.

