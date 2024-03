Milano, 12 mar. (LaPresse) – “Il Mar Rosso è uno di quei passaggi fondamentale da cui transita una parte rilevante delle merci” ed “è nostro interesse che questo, come gli altri ‘choke points’ del mondo, che sono sette, rimangano e siano nuovamente sicuri. Panama, per altri motivi, e questo stanno creando una quantità di problemi. Ci siamo mossi, ma, lo dico da settimane, non basta l’approccio militare. Il tema è nelle prossime settimane affiancare trattative politiche e diplomatiche per far cessare questi attacchi che non incidono, come vorrebbero nelle dichiarazioni degli Houti, sulla guerra a Gaza ma solo sull’economia italiana o dell’Europa”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto nel corso del suo intervento al LETExpo 2024, sottolineando che “per dare sicurezza facciamo scorta alle nostre navi mercantili e in più dobbiamo fare autodifesa”.

