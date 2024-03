Milano, 12 mar. (LaPresse) – Nel mar Rosso “c’è una evoluzione continua sulle modalitè degli attacchi, gli attacchi di stanotte sono stati condotti in modo diverso dalle altre volte. Sono stati bravi gli uomini e le donne della Duilio, sono stati abbattuti due droni” ma è “una sfida che si evolve di settimana in settimana”. Per questo “siamo convinti di quello che abbiamo fatto, perché il mar Rosso è uno snodo vitale per l’economia e la missione è fondamentale”. Coì il ministro della Difesa Guido Crosetto nel suo intervento al LETExpo 2024.

