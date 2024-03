Roma, 12 mar. (LaPresse) – L’ad del Milan Giorgio Furlani è indagato dalla Procura di Milano per ostacolo alla attività di vigilanza della Figc. Sono in corso perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede del club in via Aldo Rossi. Le verifiche riguardano le operazioni legate alla cessione del club da parte di Elliott al fondo RedBird, all’interno della quale diverse cause erano state intentate da Blue Skye. Al momento, da parte di RedBird nessun commento.

