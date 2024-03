Milano, 11 mar. (LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rassicurato i francesi che “i vostri figli non moriranno in Ucraina”. Lo ha detto in un’intervista all’emittente francese Bfmtv. “Finché l’Ucraina regge, l’esercito francese può restare sul territorio francese”, ha aggiunto, sottolineando però che “se Putin riuscisse ad attaccare un altro paese della Nato, la situazione sarebbe molto diversa”. In quel caso però Zelensky precisa che “sono i paesi della Nato che dovrebbero decidere se inviare o meno il proprio esercito”.

