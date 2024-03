Francoforte (Germania), 11 mar. (LaPresse) – “Non posso essere d’accordo con la posizione citata”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, rispondendo ad una domanda sulle dichiarazioni di Papa Francesco sull’Ucraina, durante una conferenza stampa con il primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, a Berlino. “Quando si tratta della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, la posizione della Germania è molto chiara. L’Ucraina ha il diritto di difendersi e può contare sul nostro sostegno con molte, molte opzioni”, ha detto Scholz. “Ho già detto che siamo in prima linea per quanto riguarda il volume e la qualità delle forniture di armi” a Kiev “e per questo ovviamente non sono d’accordo con la posizione citata”, ha aggiunto il cancelliere, senza citare direttamente il Papa.

