Milano, 11 mar. (LaPresse) – Il ministero degli Esteri ucraino ha convocato oggi il nunzio apostolico a Kiev, Visvaldas Kulbokas, a causa delle recenti parole di Papa Francesco sui media. È quanto si legge in una nota del ministero degli Esteri ucraino. “Visvaldas Kulbokas è stato informato che l’Ucraina è rimasta delusa dalle parole del Pontefice sulla ‘bandiera bianca’ e sulla necessità di ‘mostrare coraggio e negoziare’ con l’aggressore”, si legge nella nota, “il ministero degli Affari esteri ha osservato che, invece di appelli che legalizzano il diritto dei forti e li incoraggiano a ignorare ulteriormente il diritto internazionale, il capo della Santa Sede avrebbe dovuto inviare segnali alla comunità internazionale sulla necessità di unire immediatamente le forze per assicurare la vittoria del bene sul male, oltre a fare appello all’aggressore, non alla vittima”.

