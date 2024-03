Roma, 11 mar. (LaPresse) – Le aggressioni in corsia sono in aumento: l’81% dei medici e dei dirigenti sanitari riferisce di essere stato vittima di aggressioni fisiche o verbali. È quanto emerge da un sondaggio di Anaao Assomed. Di questi, ben il 23% riferisce aggressioni fisiche, il 77% verbali e ben il 75% ha assistito personalmente ad aggressioni ai colleghi. I responders sono proporzionalmente rappresentativi di tutte le fasce di età e tra loro è prevalete il genere femminile (60% dei responders), indicatore di come il problema sia maggiormente sentito dalle donne. Proprio domani ricorre la giornata contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata