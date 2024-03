Roma, 11 mar. (LaPresse) – le cartelle esattoriali non riscosse entro la fine del quinto anno dell’affidamento all’Agenzia delle Entrate-Riscossione verranno automaticamente cancellate. “Le quote affidate all’Agenzia delle entrate-riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze”. E’ quanto si legge nello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione, visionato da LaPresse, e atteso oggi in Cdm.

