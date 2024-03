Milano, 11 mar. (LaPresse) – Un’imbarcazione carica di migranti partita dalla Libia è naufragata al largo della Tunisia venerdì sera. Era partita alle 22 di giovedì. È quanto fa sapere l’Organizzazione internazionale per la migrazione (Oim), l’Agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni, che aggiunge che 24 migranti sono stati salvati, mentre 5 sono i morti accertati e 5 i dispersi. “L’Oim sta fornendo aiuti d’emergenza alle persone soccorse e ha trasferito 8 persone nei sui rifugi”, scrive l’organizzazione in un post sui social. Il portavoce dell’Ufficio di coordinamento per il Mediterraneo dell’Oim Flavio Di Giacomo ha ricordato che “sono almeno 215 i migranti morti nel Mediterraneo centrale quest’anno”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata